Человек, который дал миру силу самоуничтожения: рецензия на Оппенгеймера

И так я стал смертью, разрушителем миров – скажет слова из Бхагавад-Гиты Роберт Оппенгеймер после первого испытания атомной бомбы в Нью-Мексико в 1945 году. Он — человек, который дал миру силу самоуничтожения. Пожалеет ли Оппенгеймер позже, что его изобретение привело к тысячам смертей в Хиросиме и Нагасаки?

Долгожданная новая картина режиссера Кристофера Нолана Оппенгеймер о создателе атомной бомбы вышла в украинский прокат. В одном из эпизодов ленты на обложке TIME его назовут отцом атомной бомбы, хотя на настоящей передовице 1948 года под его портретом будет подпись: То, что мы не понимаем, мы объясняем друг другу.

Байопик Оппенгеймер основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина Американский Прометей, которая получила Пулитцеровскую премию в 2005 году. Это ящик Пандоры с бедами, выпущенными на свободу, и параллель с Прометеем, который похитил огонь у богов, чтобы дать людям и был наказан вечными мучениями.

Нолан в фильме сделал мучительный самоанализ Оппенгеймера — его триумф и трагедию. Это трехчасовой, вероятно, будущий шедевр, полный деталями квантовой механики и этапами изобретения оружия массового уничтожения.

Игра Киллиана Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера безупречна в каждой детали. История охватывает значительную часть жизни физика-теоретика, начиная с его юности в 1920-х, когда он был студентом университета, его намерение мстительного отравления профессора университета, переезд в Лос-Аламос в Нью-Мексико и заканчивая изобретением атомной бомбы и церемонией награждения.

Периодически лента погружает в личную жизнь Оппенгеймера, а именно любовный треугольник между ним, его женой Китти (Эмили Блант) и любовницей Джин Тетлок (Флоренс Пью). Это, очевидно, натолкнуло Нолана на первые сцены обнаженной натуры и секса, что является редким явлением для работ режиссера. Один из таких интимных эпизодов переосмысливает известное цитирование Оппенгеймером индуистских писаний в прелюдии.

Построение картины Нолана чем-то напоминает драму Аарона Соркина Суд над чикагской семеркой, но более сложная, сочетая два отдельных слушания — одно из которых закрытое, снятое в цвете, а другое — публичные показания в черно-белых тонах.

Первое — это унизительные слушания, на которых в 1954 году Совет Комиссии по атомной энергии лишил Оппенгеймера допуска к секретной информации после того, как он выступил против разработки еще более разрушительной водородной бомбы. Другая линия в черно-белых цветах — это взгляд главного антагониста картины, продавца обуви, ставшего политическим деятелем, Льюиса Штрауса (Роберт Дауни-младший). Он свидетельствует на слушаниях в Сенате, где его утверждают на должность министра торговли.

Штраус, который был главой Комиссии по атомной энергии США, возглавил кампанию по уничтожению Оппенгеймера из-за обиды. Он продвигал идею, что ученый был возможным советским шпионом и предателем США из-за его коммунистических предпочтений. Игра Дауни-младшего впечатляет, особенно то, как он показал провластного персонажа, доведенного почти до безумия мелочным тщеславием и нереализованными амбициями. Забудьте о Дауни-младшем в костюме Железного человека, потому что роль Штрауса – одна из его лучших.

Но вернемся к хронологии создания атомной бомбы. Когда испытания прошли успешно, Мерфи в роли Оппенгеймера сказал, что она положит конец любым войнам на планете. Со стороны еврея Оппенгеймера, он создавал бомбу для борьбы с нацистами, но, в конце концов ее использовали для убийства тысяч японских гражданских тогда, когда война, по мнению многих, была уже выиграна.

Наиболее жуткой сценой в картине стала та, где группа чиновников завершает разработку плана сброса бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Они настолько спокойно это обсуждали, как будто это были беседы за чашкой кофе о погоде. Тогда один из них отверг Киото как потенциальную цель из-за того, что город имел культурное значение для японцев. И, кроме того, у него там когда-то был медовый месяц.

В картине великолепное звуковое оформление, в котором тишина чередуется с волнами реверберации и блестящей оркестровой партитурой Людвига Геранссона. Нолан уберет звуковой ряд в центральной части фильма, когда взорвется атомная бомба в Нью-Мексико, оставив зрителей в звуках тяжелого человеческого дыхания.

В целом актерский состав картины потрясающий: Мэтт Дэймон в роли генерала Лесли Гроувза, Бенни Сефди в роли Эдварда Теллера, который подталкивал к разработке водородной бомбы, Гэри Олдман в эпизодической роли Гарри Трумэна, который приказал применить бомбу против Японии и назвал Оппенгеймера плаксой за то, что тот был против. В фильме также сыграли Джош Хартнетт, Кеннет Брана, Рами Малек, Кейси Аффлек, Маттиас Швайгхефер, Тим Дики, а еще Том Конти в роли Альберта Эйнштейна.

Сцена испытания атомной бомбы является центральной в фильме, ведь ученые в Лос-Аламосе не были до конца уверены, что взрыв не уничтожит планету. Адский огонь, который достигает бесконечности и охватывает землю?

С настоящим фильм переплетается осознанием того, что этот ядерный ужас все еще может произойти. Особенно, если на планете в одной из стран с ядерным оружием в своем иллюзорном мире сидит обезьяна с гранатой, которая угрожает нажать на красную кнопку. Оппенгеймер — это больше, чем эпический байопик, это эпическая поучительная история.