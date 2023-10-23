В легендарном фильме Мартина Скорсезе Славные парни 1990 года есть фраза: “Твои убийцы приходят с улыбками. Они приходят как твои друзья”. Эти слова сказал Генри Хилл перед тем, как один из его друзей, которого сыграл Роберт Де Ниро, пытался обманом втянуть его в поездку в один конец.

Эта фраза не звучит в новой картине 80-летнего режиссера Убийцы цветочной луны, но она имеет отголоски этих слов. Фильм Скорсезе, вышедший в прокат, рассказывает историю человеческой жадности, предательства, смерти и геноцида коренного народа Америки. В нем убийцы приходят к своим жертвам с той же улыбкой и как друзья.

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Лента является адаптацией одноименной документальной книги журналиста Дэвида Гренна о серии убийств в 1920-х в индейском поселении осейджи, где открыли залежи нефти, обогатившее местных жителей. Эта история малоизвестна не только для украинцев, но и для самих американцев. Подробнее с ней можно ознакомиться на сайте ФБР или же просто пролистать страницу в английской Википедии. После этого станет понятным, что основные факты этой истории Скорсезе оставил неизменными.

Если кратко, то в 1870-х федеральное правительство заставило осейджей оставить свои земли в Канзасе и переселиться на “ничтожные” в Оклахоме. Но благодаря залежам нефти они в начале XX века внезапно оказались самым богатым народом на планете. Деньги и состояние передавались по наследству. Тогда белые мужчины начали жениться на женщинах из племени и тоже становились в очередь на наследство.

Вскоре женщины и мужчины из племени осейджей начали внезапно исчезать без вести и умирать: от загадочных болезней, самоубийства или были убиты. Расследование обстоятельств результатов не давало пока за дело не взялось недавно созданное ФБР, а тогда просто Бюро расследований.

Лента Скорсезе начинается с похоронного ритуала для трубки, которая символизирует образ жизни индейцев племени осейджи. Это также олицетворяет потерю этого самого образа под давлением ассимиляции.

Сам фильм разворачивается вокруг трех главных героев: состоятельного владельца ранчо Уильяма Гейла (Роберт Де Ниро), который просит называть его Королем, его племянника Эрнеста Буркхарта (Леонардо Ди Каприо), который недавно вернулся с Первой мировой войны и стремится заработать, а также Молли Кайл (Лили Гледстоун) — состоятельной женщины из племени осейджи, на которой женится Эрнест.

Каждая из этих актерских работ одинаково прекрасна. Де Ниро создал настолько непринужденного и одновременно двуликого персонажа, который заявляет себя как настоящего друга для индейцев, называет их с искренней улыбкой лучшими людьми на земле, а затем с той же непринужденностью заказывает их убийства. Герой Ди Каприо с его искривленной челюстью и кривыми зубами предстает тугодумом. Он ни рыба, ни мясо — трус, и это самое большое отвращение, потому что именно такие эмоции вызывает действия и поведение Эрнеста. Из-за собственной мнительности в сочетании с жаждой денег, он – банальная марионетка.

Настоящим открытием для зрителя является работа Лили Гледстоун. На первый взгляд, Молли, чья семья богата нефтью, – слишком умная и уверенная в себе женщина, чтобы влюбиться в такого мошенника, как Буркхарт. Она знает, что Эрнеста интересуют деньги, но все же делает это — влюбляется в него. Точно не понятно, доверяет ли она ему полностью, но ее слова о чувствах искренние.

Если сравнивать Убийцы цветочной луны с предыдущими работами Скорсезе, то прежде всего фильм отличается тем, что в нем отсутствует центральный мужской герой. Бесспорно, Ди Каприо и Де Ниро — очевидные звезды этого фильма и впервые играют вместе в работе режиссера, но одеяло центрального не перетягивает ни один из них. Потому что его нет.

Мастер Скорсезе в новой картине делает зрителей, которые удобно устроились в кресла перед экраном, молчаливыми свидетелями замалчиваемого расизма и жестоких планов убийств. Более того, некоторые сцены фильма включают диалоги на родном языке осейджов без субтитров и перевода — это создает ощущение отчужденности. Погружая в культуру и церемонии индейцев, режиссер демонстрирует, что вы там — чужаки. И этот эффект необычный и по-своему завораживает.

Он также не делает из представителей Бюро расследований каких-то супергероев. Во-первых, их появление слишком позднее, а во-вторых, слишком много осейджей погибло, прежде чем власть обратила на это внимание. Этого эффекта нет, даже несмотря на наличие среди ФБРовцев одного из первых агентов из индейцев Джона Рена (Татанка Минз).

Хронометраж ленты немалый: 206 минут или 3 часа 26 минут и это мог бы быть самый длинный по времени фильм режиссера, если бы не Ирландец (на 3 минуты длиннее). Фильм действительно стоит внимания, но если вы не можете высидеть столько времени в кинотеатре, то позже картину можно будет посмотреть, в частности, на платформе Apple TV+.

Через фильм Убийцы цветочной луны Скорсезе демонстрирует, что прошлое собственного народа надо не просто знать, но и тщательно изучать. В конце ленты сам режиссер появляется в небольшом эпизоде, применяя прием повествования завершения истории в виде радиопьесы. В этих нескольких мгновениях он побуждает к размышлениям — какую страшную роль иногда играет банальное молчание.

Кажется, членам Киноакадемии будет непросто сделать выбор между новой картиной Скорсезе и Оппенгеймером Кристофера Нолана. Хотя, кто знает, вдруг к этой битве оскаровской гонки присоединится и Ридли Скотт.