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Оскар 2024: оголошено повний список номінантів

23 Січня 2024, 16:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Оскар
Джерело: Depositphotos

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар 2024. 96-та церемонія вручення нагород відбудеться 11 березня у театрі Долбі в Голлівуді.

Цьогоріч за Оскар змагатиметься фільм 20 днів в Маріуполі українського режисера Мстислава Чернова. Стрічка має шанси отримати стратуетку у номінації Кращий документальний фільм.

Повний список номінантів на Оскар 2024

Найкращий актор другого плану:

Зараз дивляться
  • Раян Гослінг, Барбі
  • Стерлінг Браун, Американське чтиво
  • Роберт Де Ніро, Вбивці квіткової повні
  • Роберт Дауні Молодший, Оппенгеймер
  • Марк Руффало, Бідолашні створіння

Найкращі дизайни костюмів:

  • Барбі
  • Вбивці квіткової повні
  • Наполеон
  • Оппенгеймер
  • Бідолашні створіння

Найкращі макіяж та зачіски:

  • Голда
  • Маестро
  • Оппенгеймер
  • Бідолашні створіння
  • Снігова спільнота

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • Після
  • Червоне, біле і синє
  • Дивовижна історія Генрі Шугара
  • Непереможний
  • Лицар удачі

Новина доповнюється…

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Теги
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