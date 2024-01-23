23 Січня 2024, 16:01 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар 2024. 96-та церемонія вручення нагород відбудеться 11 березня у театрі Долбі в Голлівуді. Цьогоріч за Оскар змагатиметься фільм 20 днів в Маріуполі українського режисера Мстислава Чернова. Стрічка має шанси отримати стратуетку у номінації Кращий документальний фільм. Повний список номінантів на Оскар 2024 Найкращий актор другого плану: Зараз дивляться Раян Гослінг, Барбі

Стерлінг Браун, Американське чтиво

Роберт Де Ніро, Вбивці квіткової повні

Роберт Дауні Молодший, Оппенгеймер

Марк Руффало, Бідолашні створіння Найкращі дизайни костюмів: Барбі

Вбивці квіткової повні

Наполеон

Оппенгеймер

Бідолашні створіння Найкращі макіяж та зачіски: Голда

Маестро

Оппенгеймер

Бідолашні створіння

Снігова спільнота Найкращий ігровий короткометражний фільм Після

Червоне, біле і синє

Дивовижна історія Генрі Шугара

Непереможний

Лицар удачі Новина доповнюється… Читайте також: Фільм 20 днів у Маріуполі номінований на премію BAFTA у двох категоріях

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