Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар 2024. 96-та церемонія вручення нагород відбудеться 11 березня у театрі Долбі в Голлівуді.
Цьогоріч за Оскар змагатиметься фільм 20 днів в Маріуполі українського режисера Мстислава Чернова. Стрічка має шанси отримати стратуетку у номінації Кращий документальний фільм.
Повний список номінантів на Оскар 2024
Найкращий актор другого плану:
Зараз дивляться
- Раян Гослінг, Барбі
- Стерлінг Браун, Американське чтиво
- Роберт Де Ніро, Вбивці квіткової повні
- Роберт Дауні Молодший, Оппенгеймер
- Марк Руффало, Бідолашні створіння
Найкращі дизайни костюмів:
- Барбі
- Вбивці квіткової повні
- Наполеон
- Оппенгеймер
- Бідолашні створіння
Найкращі макіяж та зачіски:
- Голда
- Маестро
- Оппенгеймер
- Бідолашні створіння
- Снігова спільнота
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- Після
- Червоне, біле і синє
- Дивовижна історія Генрі Шугара
- Непереможний
- Лицар удачі
Новина доповнюється…