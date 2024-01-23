Документальный фильм 20 дней в Мариуполе украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова номинировали на премию Оскар 2024. Лента будет бороться за победу в номинации Лучший документальный фильм.
О чем фильм 20 дней в Мариуполе и почему его стоит посмотреть — читайте далее в материале.
Почему нужно посмотреть 20 дней в Мариуполе
Вместе с Мстиславом Черновым над документальным фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они как команда информагентства Associated Press приехали в Мариуполь Донецкой области за час до полномасштабного вторжения РФ, и провели там в условиях осады почти месяц.
Они документировали все, что происходит в окруженном городе — гуманитарную катастрофу, военные преступления россиян, массовые захоронения гражданских, смерти детей, работу коммунальщиков и врачей, которым приходилось работать в ужасных условиях.
Рискуя жизнью, Чернов и команда смогли показать всему миру, что оккупанты сделали с Мариуполем. В одном эпизоде ленты Мстислав сказал, что “фильм больно смотреть, но его надо смотреть”, поскольку каждый должен увидеть жестокие реалии российского вторжения в Украину.
20 дней в Мариуполе — трейлер
Где посмотреть 20 дней в Мариуполе
Мировая премьера 20 дней в Мариуполе состоялась на фестивале независимого кино Сандэнс в январе 2023 года, где лента получила приз зрительских симпатий. В украинских кинотеатрах прокат начался 31 августа.
В первый уикенд сентября фильм собрал более 530 тыс. грн, став самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.
В ноябре 2023 года 20 дней в Мариуполе выложили в открытый доступ американского YouTube.
Лента вышла на канале Frontline PBS — Службы общественного вещания США. По состоянию на 23 января ее посмотрели более 1,3 млн раз. Фильм на данный момент недоступен для просмотра в Украине.
Какие награды получил фильм 20 дней в Мариуполе
За год лента 20 дней в Мариуполе собрала немало наград. Так, фильм отметили на Международном кинофестивале в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), Sheffield DocFest (Великобритания), DocEdge (Новая Зеландия), Cinema for Peace (Германия) и Royal Television Society (Великобритания).
Лента попала в тройку лучших документальных фильмов 2023 года по версии Indiewire. Также 20 дней в Мариуполе получила пять номинаций премии Cinema Eye Awards.
Работа номинирована на премию Гильдии режиссеров Америки в категории Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике.
В январе 2024 года 20 дней в Мариуполе номинировали на премию BAFTA сразу в двух категориях: Лучший документальный фильм и Лучший фильм на иностранном языке.
23 января стало известно, что лента Мстислава Чернова будет бороться за Оскар 2024 в номинации Лучший документальный фильм.
Фото: скриншот из трейлера