Документальный фильм 20 дней в Мариуполе украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова номинировали на премию Оскар 2024. Лента будет бороться за победу в номинации Лучший документальный фильм.

О чем фильм 20 дней в Мариуполе и почему его стоит посмотреть — читайте далее в материале.

Почему нужно посмотреть 20 дней в Мариуполе

Вместе с Мстиславом Черновым над документальным фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они как команда информагентства Associated Press приехали в Мариуполь Донецкой области за час до полномасштабного вторжения РФ, и провели там в условиях осады почти месяц.

Сейчас смотрят

Они документировали все, что происходит в окруженном городе — гуманитарную катастрофу, военные преступления россиян, массовые захоронения гражданских, смерти детей, работу коммунальщиков и врачей, которым приходилось работать в ужасных условиях.

Рискуя жизнью, Чернов и команда смогли показать всему миру, что оккупанты сделали с Мариуполем. В одном эпизоде ленты Мстислав сказал, что “фильм больно смотреть, но его надо смотреть”, поскольку каждый должен увидеть жестокие реалии российского вторжения в Украину.

20 дней в Мариуполе — трейлер

Где посмотреть 20 дней в Мариуполе

Мировая премьера 20 дней в Мариуполе состоялась на фестивале независимого кино Сандэнс в январе 2023 года, где лента получила приз зрительских симпатий. В украинских кинотеатрах прокат начался 31 августа.

В первый уикенд сентября фильм собрал более 530 тыс. грн, став самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

В ноябре 2023 года 20 дней в Мариуполе выложили в открытый доступ американского YouTube.

Лента вышла на канале Frontline PBS — Службы общественного вещания США. По состоянию на 23 января ее посмотрели более 1,3 млн раз. Фильм на данный момент недоступен для просмотра в Украине.

Какие награды получил фильм 20 дней в Мариуполе

За год лента 20 дней в Мариуполе собрала немало наград. Так, фильм отметили на Международном кинофестивале в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), Sheffield DocFest (Великобритания), DocEdge (Новая Зеландия), Cinema for Peace (Германия) и Royal Television Society (Великобритания).

Лента попала в тройку лучших документальных фильмов 2023 года по версии Indiewire. Также 20 дней в Мариуполе получила пять номинаций премии Cinema Eye Awards.

Работа номинирована на премию Гильдии режиссеров Америки в категории Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике.

В январе 2024 года 20 дней в Мариуполе номинировали на премию BAFTA сразу в двух категориях: Лучший документальный фильм и Лучший фильм на иностранном языке.

23 января стало известно, что лента Мстислава Чернова будет бороться за Оскар 2024 в номинации Лучший документальный фильм.