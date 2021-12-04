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Олимпийская чемпионка Мерлени поразила женским pole dance на Україна має талант

4 декабря 2021, 22:10
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олимпийская чемпионка Мерлени поразила женским pole dance на Україна має талант

В 7 выпуске на шоу Україна має талант выступила олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Она станцевала женственный и горячий танец – pole dance.

– Честно говоря, я поражена, что олимпийская чемпионка по борьбе смогла открыть себя вообще с другого плана! Вы меняете свою жизнь на максимально противоположную! Это так круто! И так профессионально! У вас три Да! – сказала Ксения Мишина.

Ирина стала первой женщиной, которая получила медаль в мужском виде спорта – вольная борьба. Но из-за травм и давления она бросила спорт. Сейчас Ира пытается найти себя в женском искусстве.

Танец на пилоне Ире давался нелегко. Она долго училась, поскольку поначалу была неловкой.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Ведущим шоу Україна має талант стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям показывает певица Jerry Heil.

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СТБ , Україна має талант
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