В 7 выпуске шоу Україна має талант свой талант показали участники театра теней Verba Show.

Они продемонстрировали постановку по мотивам известного сериала Игра престолов.

– Я, например, тот человек, который не видел ни одной серии Игры престолов. Так вот, я благодаря вам посмотрел все сезоны за несколько минут. Это было феерично! Браво! ― прокомментировал выступление участников Сергей Притула.

Участники театра теней познакомились еще в студенческие годы, тогда они решили организовать коллектив.

Когда на студенческом фестивале взяли гран-при, то поняли, что хотят серьезно заниматься любимым делом. Участвовали в третьем сезоне Україна має талант (выступали под названием Fireflies). Тогда они удивили судей новым жанром, но в финал не вошли.

Два года назад черниговский театр теней Verba Show на America’s Got Talent представил судьям трогательную 3D-постановку о любви, войне, расставании и надежде.

Перформанс длился всего три минуты, но этого хватило, чтобы поразить жюри и пройти на следующий этап конкурса.

До карантина театр теней активно гастролировал в Китае.