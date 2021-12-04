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Олімпійська чемпіонка Мерлені вразила жіночним pole dance на Україна має талант

4 Грудня 2021, 22:10
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олімпійська чемпіонка Мерлені вразила жіночним pole dance на Україна має талант

У 7 випуску на шоу Україна має талант виступила олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені.

Вона станцювала жіночний та гарячий танець – pole dance.

– Чесно кажучи, я вражена, що олімпійська чемпіонка з боротьби змогла відкрити себе взагалі з іншого боку! Ви міняєте своє життя на максимально протилежне! Це так круто! І так професійно! У вас три Так! – сказала Ксенія Мішина.

Ірина стала першою жінкою, яка здобула медаль у чоловічому виді спорту – вільна боротьба. Але через травми та тиск вона кинула спорт. Зараз Іра намагається знайти себе у жіночому мистецтві.

Танець на пілоні Ірі давався не легко. Вона довго вчилася, оскільки спочатку була незграбною.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Ведучим шоу Україна має талант став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам показує співачка Jerry Heil.

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СТБ , Україна має талант
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