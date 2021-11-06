Стронгвумен и самая сильна женщина мира Ольга Лящук пришла на шоу Україна має талант за новыми рекордами.

Ольга Лящук стала первой украинкой попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году она раздавила своими бедрами три арбуза за 14 секунд. В 2018 году женщина улучшила свой же результат. Арбузы треснули под ее напором за 7 секунд. В 2019 и 2020 годах победила на Arnold Pro Strong Woman в США.

Чтобы получить титул самой сильной, 35-летняя украинка Ольга Лящук девять раз за минуту подняла покрышку в 227 кг и пробежала 240 м с 82-килограммовым грузом.

На сцене Україна має талант Ольга установила сразу два рекорда. В частности она поставила рекорд Украины по раздавливанию арбузов ногами на скорость.

После того как девушка услышала еще и Да от судей, за кулисами она по приседала с Григорием Решетников на плечах.