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Ольга Лящук роздавила між ніг п’ять кавунів, встановивши рекорд України

6 Листопада 2021, 20:55 Євгенія Шапоренко
Ольга Лящук роздавила між ніг п’ять кавунів, встановивши рекорд України

Стронгвумен та найсильніша жінка світу Ольга Лящук прийшла на шоу Україна має талант за новими рекордами.

Ольга Лящук стала першою українкою, що потрапила до Книги рекордів Гіннеса. У 2016 році вона роздавила своїми стегнами три кавуни за 14 секунд. У 2018 році жінка покращила свій результат. Кавуни тріснули під її натиском за 7 секунд. У 2019 та 2020 роках перемогла на Arnold Pro Strong Woman у США.

Щоб здобути титул найсильнішої, 35-річна українка Ольга Лящук дев’ять разів за хвилину підняла покришку 227 кг і пробігла 240 м з 82-кілограмовим вантажем.

На сцені Україна має талант Ольга встановила одразу два рекорди. Зокрема, вона поставила рекорд України з роздавлювання кавунів ногами на швидкість.

Після того як дівчина почула ще й Так від суддів, за лаштунками вона по присідала з Григорієм Решетніковим на плечах.

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