Стронгвумен та найсильніша жінка світу Ольга Лящук прийшла на шоу Україна має талант за новими рекордами.

Ольга Лящук стала першою українкою, що потрапила до Книги рекордів Гіннеса. У 2016 році вона роздавила своїми стегнами три кавуни за 14 секунд. У 2018 році жінка покращила свій результат. Кавуни тріснули під її натиском за 7 секунд. У 2019 та 2020 роках перемогла на Arnold Pro Strong Woman у США.

Щоб здобути титул найсильнішої, 35-річна українка Ольга Лящук дев’ять разів за хвилину підняла покришку 227 кг і пробігла 240 м з 82-кілограмовим вантажем.

На сцені Україна має талант Ольга встановила одразу два рекорди. Зокрема, вона поставила рекорд України з роздавлювання кавунів ногами на швидкість.

Після того як дівчина почула ще й Так від суддів, за лаштунками вона по присідала з Григорієм Решетніковим на плечах.