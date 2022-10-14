Елена Фроляк провела экскурсию по музею для семьи военного

Елена Фроляк провела персональную экскурсию по музею становления украинской нации для семьи военного. Встреча состоялась в рамках благотворительного проекта к 30-летию телеканала ICTV для сбора средств на разминирование украинских территорий.

С начала полномасштабного вторжения РФ Александр отправился в терроборону. Затем отправился на Восток, где получил боевое ранение. Сейчас у мужчины постепенно заживает нога, и он уже может самостоятельно ходить. Вместе с женой Кариной он встретился с телеведущей в Музее становления украинской нации.

– Очень приятная молодая семья – с правильными ценностями, патриоты, открытые, настроенные только на победу, любят свою страну, имеют маленький собственный бизнес и понимают, как важно, чтобы работала экономика, – поделилась впечатлениями от встречи Елена Фроляк.

Из-за ранения Александр не может вернуться на фронт, но все равно делает все возможное для победы страны. Когда услышал в марафоне Єдині новини о благотворительном сборе средств, решил сразу задонатить. Среди предложенных призов выбрал встречу с телеведущей ICTV и не ожидал, что станет победителем.

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– Не ожидал, что выиграю, да и не отслеживал никаких результатов. Когда мне написали, это для меня стало неожиданностью. Елена умный и приятный человек. Общаясь с ней, понял, что она осведомлена в своей сфере и невероятная патриотка, которая приносит много пользы на информационном фронте, – рассказал Александр после экскурсии.

Сама же ведущая призвала украинцев не пренебрегать походами в музеи. Звезда любит посещать экспозиции и видит в этом хорошую перспективу для сохранения украинской культуры и нашей неизбежной победы.