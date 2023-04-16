Популярный певец Олег Винник может не вернуться в Украину. Ни для кого не секрет, что артист сейчас живет в Германии, где проходит лечение, однако сам по этому поводу он ничего не говорит.

Блогер Богдан Беспалов сказал, что Олег в Берлине, и назвал его вероятный диагноз.

— Много раз мы уже разбирали драму его жизни. Кто не в курсе, болеет он онкологией… Ни Слава Демин, ни Маша Ефросинина, ни Оля Полякова, никто не хотел озвучивать его диагноз, потому что у нас все толерируется в обществе шоу-бизнеса, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам, — уверяет Беспалов.

Добавляет, что артист тяжело переносит заболевание и, насколько ему известно, Винник не планирует возвращаться в Украину.

— Если вы тоже поищете информацию в европейских источниках патентов товарного знака, Олег Винник успел запатентовать свое имя именно в Германии. Поэтому, скорее всего, Олег не вернется, — говорит блогер.

Беспалов считает, что Виннику лучше всего выйти на связь с поклонниками и самому объяснить им все. Стоит отметить, что сам Олег не говорил, где он и чем занимается, как и то, что болеет. Менеджмент артиста также никак не комментировал информацию по поводу лечения певца.

Фото: Олег Винник