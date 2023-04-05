Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, почему разочаровался в Олеге Виннике. Все из-за того, что певец просто исчез, не объяснив свой поступок даже друзьям.

— Я не знаю где он и что с ним. Да, мы друзья, но это все нужно было как-то объяснить — нельзя просто так исчезать. Я пробовал узнать — люди говорят разные места пребывания, да и сам Олег трубку не берет. 100 раз ты звонить не будешь, — заявил Горбунов в интервью Славе Демину.

Юрий признался, что это ближе к удивлению, чем к разочарованию.

— Зная их характер и поступки до войны — это должно было быть иначе, — добавил ведущий.

Горбунов добавил, что есть и те люди, которые его удивили в хорошем смысле. К примеру, солист группы Антитіла Тарас Тополя, который с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки автомат для защиты родной страны.

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Недавно глава фанклуба рассказала, где сейчас Олег Винник. Так, по словам Валерии Барон, артист сейчас в Берлине на лечении. Там он живет, занимается волонтерством и даже готовит новые песни для своих поклонников. Барон добавила, что Олег очень волнуется за то, что сейчас происходит в Украине.