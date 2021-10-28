Лидер музыкальной рок-группы Скай Олег Собчук предложил взымать 80% налогов с украинских артистов, которые выступают в России.

По словам мужчины, на время войны он бы и вовсе запретил такие выступления, как артистов с России у нас, так и наших звезд там. Как пример, Светланы Лободы, Ани Лорак и других.

— Это не нормально, не логично и не справедливо. Я так считаю, это моя позиция, — сказал Олег.

Мужчина подчеркнул, что уж если их тут публика принимает, то есть и другой вариант.

— Нужно с них брать серьезные и крутые налоги, а деньги отправлять на армию. А с тех артистов, которые едут с Украины выступать в Россию, брать 80% налогов и тоже на армию. Там когда об этом узнают, перестанут их приглашать. Нельзя так делать. У нас война на Востоке, — подчеркнул Собчук.

Напомним, что в конце сентября Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

Продюсер отметил, что Украине стоит вообще отказаться от какого-либо сотрудничества с Россией, а артисты и вовсе являются публичными лицами страны-агрессора.

Петиция набрала 25 тыс. подписей, после чего отправилась на рассмотрение Владимиру Зеленскому. В свою очередь президент ее рассмотрел и перенаправил в СБУ и СНБО.