Лідер музичного рок-гурту Скай Олег Собчук запропонував стягувати 80% податків із українських артистів, які виступають у Росії.

За словами чоловіка, на час війни він би взагалі заборонив такі виступи, як артистів із Росії в нас, так і наших зірок там. Як приклад, Світлани Лободи, Ані Лорак та інших.

– Це не нормально, не логічно та не справедливо. Я так вважаю, це моя позиція, – сказав Олег.

Чоловік наголосив, що якщо їх тут публіка приймає, то є й інший варіант.

– Треба з них брати серйозні та круті податки, а гроші відправляти на армію. А з тих артистів, які їдуть із України виступати до Росії, брати 80% податків і теж на армію. Там, коли про це дізнаються, перестануть їх запрошувати. Не можна так робити. У нас війна на Сході, – наголосив Собчук.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів із країни-агресора Росії.

Продюсер зазначив, що Україні варто взагалі відмовитися від будь-якої співпраці з Росією, а артисти взагалі є публічними особами країни-агресора.

Петиція набрала 25 тис. підписів, після чого вирушила на розгляд Володимиру Зеленському. У свою чергу президент її розглянув та перенаправив до СБУ і РНБО.