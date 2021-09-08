Украинские рок-группы Океан Эльзы и Один в Каное выпустили совместный трек Город весны и клип к нему.

Это первая песня, которую фронтмен Океан Эльзы Святослав Вакарчук написал о Львове, он является автором и слов и музыки.



Поет Вакарчук в дуэте с солисткой группы Один в Каное Ириной Швайдак.

— 27 лет существует группа Океан Ельзи и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песни «на злобу дня». Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет, — сказал певец.

Музыкант рассказал, что вдохновение написать эту песню у него появилось в Киеве, когда он гулял по Мариинскому парку и мысленно перенесся во Львов.

По словам Вакарчука, когда он начал задумываться о коллаборации, то захотел, чтобы это были именно львовские артисты.

— Песни, которые пишутся на одной волне обычно «дышат» с самого начала. Поэтому нашей основной задачей было не навредить: не изменить до неузнаваемости, не потерять души песни, но почувствовать и подхватить то настроение, которое в ней есть, — рассказала Ирина Швайдак.

Снимали клип, конечно же, во Львове. Перед глазами зрителей меняются львовские пейзажи, а основные действия клипа происходят на площади Рынок, ночью.