Главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако рассказал о бизнесе во время войны.

Еще до участия в шоу в 2021 году Михаил занимался логистикой. У него был свой офис в Харькове. По словам мужчины, он продолжает свою деятельность.

— У меня был офис в Харькове, он и сейчас там есть. Я принял решение не закрывать его, поскольку это рабочие места и налоги нашей стране. Но в связи с военными обстоятельствами также решил открыть еще один офис в Киеве, — рассказал Заливако.

Сейчас смотрят

Он добавил, что теперь работает и живет в Киеве, строит команду и набирает обороты в своем деле.

Напомним, в начале лета Михаил Заливако и победительница реалити Холостяк 11 Анна Богдан расстались. Сперва эту новость сообщила девушка, отметив, что долго искала в себе силы и такое решение ей далось тяжело.

Тогда Анна добавила, что их знакомство было самым интересным и историю отношений она не забудет никогда.