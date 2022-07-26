Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Офис в Харькове решил не закрывать: Михаил Заливако о бизнесе во время войны

26 июля 2022, 13:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Офис в Харькове решил не закрывать: Михаил Заливако о бизнесе во время войны
Источник: Михаил Заливако

Главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако рассказал о бизнесе во время войны.

Еще до участия в шоу в 2021 году Михаил занимался логистикой. У него был свой офис в Харькове. По словам мужчины, он продолжает свою деятельность.

— У меня был офис в Харькове, он и сейчас там есть. Я принял решение не закрывать его, поскольку это рабочие места и налоги нашей стране. Но в связи с военными обстоятельствами также решил открыть еще один офис в Киеве, — рассказал Заливако.

Сейчас смотрят

Он добавил, что теперь работает и живет в Киеве, строит команду и набирает обороты в своем деле.

Напомним, в начале лета Михаил Заливако и победительница реалити Холостяк 11 Анна Богдан расстались. Сперва эту новость сообщила девушка, отметив, что долго искала в себе силы и такое решение ей далось тяжело.

Тогда Анна добавила, что их знакомство было самым интересным и историю отношений она не забудет никогда.

Читайте также:
Офис в Харькове решил не закрывать: Михаил Заливако о бизнесе во время войныДва года ходила с этой мыслью: Богдан показала, что сделала после расставания с Заливако

Теги
бізнес в Україні Війна в Україні Михаил Заливако
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь