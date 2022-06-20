Победительница 11 сезона романтического реалити Холостяк Анна Богдан кардинально изменила имидж после расставания с Михаилом Заливако.

В Instagram-stories девушка обнародовала несколько кадров, на которых предстала с каре. Анна отметила, что два года ходила с мыслью подстричься коротко.

— Как только приехала в Киев, сразу же пошла в мастеру. Часто бывает, когда девушка расстается с парнем и сразу же что-то делает со своими волосами. У меня это в первый раз, — призналась Богдан.

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Также она поинтересовалась у подписчиков как ей лучше — с кудрями или без.

Недавно стало известно, что Анна Богдан и Михаил Заливако расстались. Об этом девушка сообщила в своем Instagram, отметив, что долго не могла найти для этого сил.

Богдан призналась, что их знакомство было самым интересным и она всегда будет помнить эту историю. Причину расставания Анна не назвала.

Напомним, что Михаил Заливако был Холостяком 11 сезона, где в финале выбрал Анну Богдан. После проекта их отношения начали стремительно развиваться — уже на третий день пара начала жить вместе.

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Фото: Анна Богдан