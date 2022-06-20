Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Два года ходила с этой мыслью: Богдан показала, что сделала после расставания с Заливако

20 июня 2022, 08:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Два года ходила с этой мыслью: Богдан показала, что сделала после расставания с Заливако

Победительница 11 сезона романтического реалити Холостяк Анна Богдан кардинально изменила имидж после расставания с Михаилом Заливако.

В Instagram-stories девушка обнародовала несколько кадров, на которых предстала с каре. Анна отметила, что два года ходила с мыслью подстричься коротко.

— Как только приехала в Киев, сразу же пошла в мастеру. Часто бывает, когда девушка расстается с парнем и сразу же что-то делает со своими волосами. У меня это в первый раз, — призналась Богдан.

Сейчас смотрят

Также она поинтересовалась у подписчиков как ей лучше — с кудрями или без.

Недавно стало известно, что Анна Богдан и Михаил Заливако расстались. Об этом девушка сообщила в своем Instagram, отметив, что долго не могла найти для этого сил.

Богдан призналась, что их знакомство было самым интересным и она всегда будет помнить эту историю. Причину расставания Анна не назвала.

Напомним, что Михаил Заливако был Холостяком 11 сезона, где в финале выбрал Анну Богдан. После проекта их отношения начали стремительно развиваться — уже на третий день пара начала жить вместе.

Читайте также:
Два года ходила с этой мыслью: Богдан показала, что сделала после расставания с ЗаливакоЗаливако и Богдан показали свадебный танец

Фото: Анна Богдан

Теги
Анна Богдан Стиль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь