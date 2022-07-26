Головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливако розповів про бізнес під час війни.

Ще до участі в шоу у 2021 році Михайло займався логістикою. Він мав свій офіс у Харкові. За словами чоловіка, він продовжує свою діяльність.

– У мене був офіс у Харкові, він і зараз там є. Я вирішив не закривати його, оскільки це робочі місця та податки нашій країні. Але через військові обставини також ухвалив рішення відкрити ще один офіс у Києві, – розповів Заливако.

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Він додав, що тепер працює і живе у Києві, будує команду та набирає обертів у своїй справі.

Нагадаємо, на початку літа Михайло Заливако та переможниця реаліті Холостяк 11 Анна Богдан розійшлися. Спершу цю новину повідомила дівчина, наголосивши, що довго шукала в собі сили і таке рішення їй далося тяжко.

Тоді Анна додала, що їхнє знайомство було найцікавішим і історію стосунків вона не забуде ніколи.