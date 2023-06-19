Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Теперь на украинском: Монатик и Дантес перепели хит Девочка Оля

19 июня 2023, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дантес і Монатик

Украинские артисты Дантес и Монатик перепели хит 2000-х Девочка Оля. Музыканты удивили публику не только выбором песни, но и словами на украинском.

Так, роликом с выступления поделился Монатик в TikTok.

@monatik.official Заспівали разом з @Dantes хіт 2000-х років «Дівчину Олю». Вперше українською. Як вам? #MONATIK #Монатік #DANTES #Дантес #ДівчинаОля #ARTОборона #Луцьк ♬ original sound — Dmytro Monatik

Судя по описанию, перфоманс был в рамках тура ART Оборона на сцене в Луцке, откуда Дмитрий родом.

Так, Монатик пригласил на концерт Дантеса, где они спели песню Девочка Оля группы ДиО Фильмы. Это стало настоящим сюрпризом для слушателей — артисты назвали обновленный трек Дівчина Оля, и в нем сильно изменились слова.

Примечательно, что оригинал также исполнял Дантес 15 лет назад, но вместе с Олейником — группа ДиО Фильмы распалась в 2015 году.

Пользователи сети уже отреагировали на неожиданное выступление:

  • Я обожаю голос Дантеса. Рада, что он вернулся;
  • Иду теперь на концерт Димы, чтобы послушать Вову;
  • Срочно нужно это на всех музыкальный платформах;
  • Как же прекрасно — всеми известные песни теперь звучат на украинском.

В последнее время Владимир все чаще поет об отношениях — как бывших, так и нынешних. К примеру, в июне Дантес выпустил новую песню и клип Чуєш, в которой поет о Дорофеевой. Слова артиста говорят о том, что он забыл Надю, и это навсегда.

Читайте также:
Теперь на украинском: Монатик и Дантес перепели хит Девочка ОляНе обижайте моих бывших: Дантес заступился за Дорофееву со сцены в Польше

Теги
Владимир Дантес Дмитрий Монатик
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь