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Пока Гросу волонтерит: Денисенко высказалась в адрес Полянского, который молчит о войне

3 апреля 2022, 13:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пока Гросу волонтерит: Денисенко высказалась в адрес Полянского, который молчит о войне
Источник: Наталка Денисенко

Украинская актриса Наталка Денисенко высказалась в адрес возлюбленного певицы Алины Гросу, российском актере Романе Полянском.

Звезда сериала Крепостная не понимает, почему Роман, который продолжительное время живет в Украине, молчит о войне и не освещает реальные события.

— Еще интересно, почему молчит актер, который пригрелся у нас в Украине, — написала Денисенко в Instagram-stories.

Она добавила, что ей важно понимать позицию таких людей, поскольку ее муж, актер Андрей Фединчик готов защищать нашу страну и всех, кто в ней находится.

— Я понимаю, что каждый воюет по своему, но когда активный пользователь Instagram и публичный человек ничего не говорит в своем профиле, это означает замалчивание! Я считаю, что такие эмигранты с росляндии, которые молчат, должны уезжать вон из Украины, — подчеркнула Денисенко.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Алина Гросу активно занимается волонтерской деятельностью. Сам Роман Полянский ни разу не высказался о войне, хотя живет в нашей стране. Насчет позиции актера молчит и его возлюбленная.

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Теги
Алина Гросу , Наталка Денисенко
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