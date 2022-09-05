Группа Nirvana выиграла суд против мужчины, детское фото с которым красуется на одном из альбомов музыкантов. Суд отклонил иск 31-летнего Спенсера Элдена, который обвинил артистов в сексуальной эксплуатации.

Речь идет об альбоме Nevermind, на котором изображен обнаженный Спенсер в бассейне. 30 лет спустя мужчина решил подзаработать и обратился в суд, обвинив в распространении детской порнографии.

Судья постановил, что срок выхода альбома превысил 10 лет, из-за чего его претензия является несвоевременной. Иск был подан на Курта Кобейна, бывших коллег музыканта и вдову Кортни Лав. Адвокат подсудимых заявил, что они рады быстрому завершению бессмысленного дела.

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Элден подал в суд на Nirvana еще в конце лета 2021 года — его адвокат заявил, что Спенсер в течение многих лет проходил терапию, чтобы понять, как на него повлияла обложка альбома. По словам пострадавшего, его личная жизнь была нарушена. Он требовал по $150 тыс. компенсации от 15 человек, на которых был подан иск.

Известно, что фотограф дал $200 за снимок родителя Элдена. Сам мужчина на протяжении всей своей жизни менял отношение к снимку — он воссоздавал фото в возрасте 10, 17, 20 лет и к 25-й годовщины альбома.