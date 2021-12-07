Романтическое реалити Холостяк 11 с Михаилом Заливако попало в рейтинг самых популярных запросов Google за 2021 год.
Проект занял третье место среди запросов украинских пользователей. Также в списке есть южнокорейский сериал Игра в кальмара и чемпионат Европы по футболу Евро-2020.
Самые популярные запросы Google 2021 в Украине
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Кроме этого, Холостяк возглавил рейтинг самых популярных запросов Google в категории ТВ-шоу. В список также попало реалити Холостячка 2021 года со Златой Огневич.
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Напомним, что главным героем 11 сезона Холостяка стал бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. В финале шоу его избранницей стала Анна Богдан.
После окончания съемок паре удалось построить крепкие отношения. Ради любимой Михаил переехал в Киев. Сейчас они живут вместе, часто путешествуют и стараются проводить больше времени вдвоем.