Романтическое реалити Холостяк 11 с Михаилом Заливако попало в рейтинг самых популярных запросов Google за 2021 год.

Проект занял третье место среди запросов украинских пользователей. Также в списке есть южнокорейский сериал Игра в кальмара и чемпионат Европы по футболу Евро-2020.

Самые популярные запросы Google 2021 в Украине

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Кроме этого, Холостяк возглавил рейтинг самых популярных запросов Google в категории ТВ-шоу. В список также попало реалити Холостячка 2021 года со Златой Огневич.

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Напомним, что главным героем 11 сезона Холостяка стал бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. В финале шоу его избранницей стала Анна Богдан.

После окончания съемок паре удалось построить крепкие отношения. Ради любимой Михаил переехал в Киев. Сейчас они живут вместе, часто путешествуют и стараются проводить больше времени вдвоем.