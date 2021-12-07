Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
ТВ

Обогнал Евровидение: Холостяк возглавил рейтинг самых популярных запросов Google

7 декабря 2021, 17:24
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Обогнал Евровидение: Холостяк возглавил рейтинг самых популярных запросов Google
Источник: СТБ

Романтическое реалити Холостяк 11 с Михаилом Заливако попало в рейтинг самых популярных запросов Google за 2021 год.

Проект занял третье место среди запросов украинских пользователей. Также в списке есть южнокорейский сериал Игра в кальмара и чемпионат Европы по футболу Евро-2020.

Самые популярные запросы Google 2021 в Украине

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

Кроме этого, Холостяк возглавил рейтинг самых популярных запросов Google в категории ТВ-шоу. В список также попало реалити Холостячка 2021 года со Златой Огневич.

  1. Холостяк 2021
  2. Євробачення 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабуся
  9. Звезды в Африке
  10. Танці з зірками

Напомним, что главным героем 11 сезона Холостяка стал бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. В финале шоу его избранницей стала Анна Богдан.

После окончания съемок паре удалось построить крепкие отношения. Ради любимой Михаил переехал в Киев. Сейчас они живут вместе, часто путешествуют и стараются проводить больше времени вдвоем.

Читайте также:
Обогнал Евровидение: Холостяк возглавил рейтинг самых популярных запросов GoogleЛюбит, как в 50 оттенках серого: Заливако об эротических фантазиях Богдан

Теги
Google , Холостяк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка