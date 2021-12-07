Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
ТБ

Обігнав Євробачення: Холостяк очолив рейтинг найпопулярніших запитів Google

7 Грудня 2021, 17:24
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Обігнав Євробачення: Холостяк очолив рейтинг найпопулярніших запитів Google
Джерело: СТБ

Романтичне реаліті Холостяк 11 із Михайлом Заливаком потрапило у рейтинг найпопулярніших запитів Google за 2021 рік.

Проект посів третє місце серед запитів українських користувачів. Також у списку є південнокорейський серіал Гра в кальмара та чемпіонат Європи з футболу Євро-2020.

Найпопупулярні запити Google 2021 в Україні:

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

Крім цього, Холостяк очолив рейтинг найпопулярніших запитів Google у категорії ТВ-шоу. До списку також потрапило реаліті Холостячка 2021 зі Златою Огнєвіч.

  1. Холостяк 2021
  2. Євробачення 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабуся
  9. Звезды в Африке
  10. Танці з зірками

Нагадаємо, що головним героєм 11 сезону Холостяка став бізнесмен із Харкова Михайло Заливако. У фіналі шоу його обраницею стала Анна Богдан.

Після закінчення зйомок парі вдалося побудувати міцні стосунки. Заради коханої Михайло переїхав у Київ. Зараз вони живуть разом, часто подорожують та намагаються проводити якнайбільше часу удвох.

Читайте також:
Обігнав Євробачення: Холостяк очолив рейтинг найпопулярніших запитів GoogleЛюбить, як у 50 відтінках сірого: Заливако про еротичні фантазії Богдан

Теги
Google , Холостяк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка