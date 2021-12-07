Романтичне реаліті Холостяк 11 із Михайлом Заливаком потрапило у рейтинг найпопулярніших запитів Google за 2021 рік.
Проект посів третє місце серед запитів українських користувачів. Також у списку є південнокорейський серіал Гра в кальмара та чемпіонат Європи з футболу Євро-2020.
Найпопупулярні запити Google 2021 в Україні:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Крім цього, Холостяк очолив рейтинг найпопулярніших запитів Google у категорії ТВ-шоу. До списку також потрапило реаліті Холостячка 2021 зі Златою Огнєвіч.
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Нагадаємо, що головним героєм 11 сезону Холостяка став бізнесмен із Харкова Михайло Заливако. У фіналі шоу його обраницею стала Анна Богдан.
Після закінчення зйомок парі вдалося побудувати міцні стосунки. Заради коханої Михайло переїхав у Київ. Зараз вони живуть разом, часто подорожують та намагаються проводити якнайбільше часу удвох.