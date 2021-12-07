Романтичне реаліті Холостяк 11 із Михайлом Заливаком потрапило у рейтинг найпопулярніших запитів Google за 2021 рік.

Проект посів третє місце серед запитів українських користувачів. Також у списку є південнокорейський серіал Гра в кальмара та чемпіонат Європи з футболу Євро-2020.

Найпопупулярні запити Google 2021 в Україні:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Крім цього, Холостяк очолив рейтинг найпопулярніших запитів Google у категорії ТВ-шоу. До списку також потрапило реаліті Холостячка 2021 зі Златою Огнєвіч.

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Нагадаємо, що головним героєм 11 сезону Холостяка став бізнесмен із Харкова Михайло Заливако. У фіналі шоу його обраницею стала Анна Богдан.

Після закінчення зйомок парі вдалося побудувати міцні стосунки. Заради коханої Михайло переїхав у Київ. Зараз вони живуть разом, часто подорожують та намагаються проводити якнайбільше часу удвох.