Украинская певица Камалия показала, как муж-миллиардер поздравляет ее с 46-летием на фоне заявлений о разводе. Похоже, брак продолжает существовать, ведь поступки мужа указывают на любовь к артистке.

Так, 18 мая Камалия громко отпраздновала свой день рождения — для этого она приняла участие в благотворительном вечере украинской культуры в Каннах — Ukrainian fashion film festival.

На мероприятии звезда исполнила свои хиты на украинском на радость гостям. После выступления Камалии на сцену вышел ее муж — пакистанский миллиардер Мохаммад Захур. Он присутствовал на выступлении своей жены, и публично решил ее порадовать приятным сюрпризом — Захур вышел на сцену с огромным букетом цветов и пошутил перед публикой, развеселив жену.

— Спасибо всем за то, что вы все здесь собрались на день рождения моей жены, — пошутил перед публикой муж украинки.

Напомним, что в апреле Камалия заявила о разводе спустя более 20 лет брака. Это стало настоящей неожиданностью для всех — они заявили, что и дальше будут воспитывать своих двух дочерей с любовью, но после попыток работать над проблемами не останутся парой.

Впрочем, вся семья часто проводит время вместе — посещают ипподромы и ходят кино.