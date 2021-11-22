Чуть больше месяца осталось к наступлению Нового года. Людей все больше интересует, под каким знаком пройдет 2022 год и его главный цвет.

На смену металлическому Быку придет черный (голубой) водяной Тигр. Согласно восточному календарю, он вступит в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года.

Многих интересует главный цвет 2022 года, поскольку люди верят, что от этого зависит расположение символа года на протяжении 12 месяцев. Женская половина уже думает, платье какого цвета выбрать на празднование и какие цвета предпочтительны в оформлении елки и украшении интерьера.

Водяной Тигр предпочитает классический черный цвет, все оттенки голубого, синего, белого, серого и бирюзы. Также ему симпатичны тигриные расцветки: оранжевый, золотой, коричневый, песочный и желтый.

Черному (голубому) водяному Тигру не нравятся неоновые оттенки, поэтому в новогоднюю ночь лучше обойтись без них.

Тигр — сильное животное, которое является охотником и хищником, из-за чего является символом силы, могущества и благородства.

Этот знак прекрасно подходит для продолжения рода, создания семьи и риска, который пойдет на пользу. Детальнее о том, каким будет 2022 год и для кого он будет удачным — читайте на Фактах ICTV.