Украинская певица Тина Кароль рассказала о творчестве во время войны и борьбу на культурном фронте. Артистка также призналась о своем решении по хитам на русском языке.

— Культура и ценности изменились. От некоторых отреклись, а другие изменили свою форму. Мы не имеем права сейчас расслаблять патриотичный градус в обществе. Наш культурный пласт может превратиться в что-то наше без влияния штампов СССР, — добавила Тина.

Артистка заявила, что во время войны музыка не писалась — было множество других важных задач. С первых дней Кароль делала все, чтобы весь мир узнал о вторжении России на территории Украины.

— В основном писалось о боли. Но мне хотелось создать что-то мотивационное, дать нашим людям энергию и стимул для сопротивления. Да, у меня в репертуаре десяток хитов на русском, но я отложила их, — призналась певица.

Ранее Кароль высказалась за лишение званий артистов-предателей. Звезда считает, что Минкульт должен расставить точки над і. К тому же, времена меняются, и нужно адаптироваться — это касается и решений от властей. Звание Народного артиста Украины для нее достаточно важное, как и для других звезд.