Криминальная драма Носорог украинского режиссера Олега Сенцова получила Гран-при фестиваля Любушское кинолето в Польше. Лента получила Золотую гроздь.

Сам режиссер не присутствовал на фестивале, поскольку стоит на защите нашей страны в рядах ВСУ, однако записал видеообращение. Он отметил, что он лично, как и весь украинский народ, благодарен полякам за поддержку, поскольку они оказались нашими настоящими братьями и сестрами.

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— С такими друзьями мы обязательно победим! Я был очень рад узнать, что наш фильм Носорог победил на фестивале в Лагуве. Я был в вашем прекрасном городе, и это одно из самых лучших мест на земле, где я был. Очень приятные воспоминания остались об этом городе, о новых польских друзьях, которых я там нашел. Я там был со своим первым фильмом Гамер, который получил специальный приз, но сейчас Носорог получил главную награду и для меня это очень приятно, поскольку на этом проекте работало много людей из Польши, — отметил Сенцов.

Он добавил, что благодарен всех за создание фильма, а также выразил надежду, что Украина выиграет в российско-украинской войне, а после — он будет дальше снимать фильмы.

Носорог — вторая полнометражная работа Олега Сенцова. Сюжет криминальной драмы разворачивается в 1990-е года в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир, и этот путь приводит его совсем не туда, куда он ожидал.

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Фото: Олег Сенцов