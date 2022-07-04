Кримінальна драма Носоріг українського режисера Олега Сенцова отримала Гран-прі фестивалю Любуське кіноліто в Польщі. Стрічка отримала Золоте гроно.

Сам режисер не був присутній на фестивалі, оскільки стоїть на захисті нашої країни в лавах ЗСУ, проте записав відеозвернення. Він зазначив, що він особисто, як і весь український народ, вдячний полякам за підтримку, оскільки вони виявились нашими справжніми братами та сестрами.

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– З такими друзями ми обов’язково переможемо! Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм Носоріг переміг на фестивалі в Лаґуві. Я був у вашому чудовому місті, і це одне з найкращих місць на землі, де я був. Дуже приємні спогади залишилися про це місто, про нових польських друзів, яких я знайшов там. Я там був зі своїм першим фільмом Гамер, який отримав спеціальний приз, але нині Носоріг отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, оскільки на цьому проєкті працювало багато людей із Польщі, – зазначив Сенцов.

Він додав, що вдячний усім за створення фільму, а також висловив сподівання, що Україна виграє у російсько-українській війні, а після – він далі зніматиме фільми.

Носоріг – друга повнометражна робота Олега Сенцова. Сюжет кримінальної драми розгортається у 1990-ті роки в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ, і цей шлях приводить його зовсім не туди, куди він чекав.

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Фото: Олег Сенцов