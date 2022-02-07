Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Кино и сериалы

Netflix купил фильм Носорог Олега Сенцова

7 февраля 2022, 11:19
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Netflix купил фильм Носорог Олега Сенцова

Американский стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильма украинского режиссера Олега Сенцова Носорог.

Об этом  режиссер написал в Facebook.

— Netflix приобрел права на онлайн показ Rhino/Носорог, — отметил Сенцов.

Что известно о фильме Носорог

Картина носорог стала второй полнометражной работой режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в официальной конкурсной программе Горизонты.

Читайте также:
Netflix купил фильм Носорог Олега СенцоваВозвращение Холмса и Линдси Лохан: самые ожидаемые фильмы Netflix в 2022 году

В украинский прокат лента выйдет 17 февраля 2022 года.

Фильм основан на реальных событиях. Согласно сюжету, история повествует об Украине 90-х годов. Главный герой по кличке

Носорог попадает в криминальный мир. Его жизнь будет переполненна насилием и кровью. Однако этот путь заведет не туда, куда он ожидал.

Снимали картину в Кривом Роге, Львове и Киеве. Главную роль в фильме сыграл не профессиональный актер, а активист Сергей Филимонов.

Читайте также:
Олег СенцовОн не герой, а антагонист: Сенцов развеял мифы о фильме Носорог

Теги
Олег Сенцов
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь