Netflix купил фильм Носорог Олега Сенцова

Американский стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильма украинского режиссера Олега Сенцова Носорог.

Об этом режиссер написал в Facebook.

— Netflix приобрел права на онлайн показ Rhino/Носорог, — отметил Сенцов.

Что известно о фильме Носорог

Картина носорог стала второй полнометражной работой режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в официальной конкурсной программе Горизонты.

В украинский прокат лента выйдет 17 февраля 2022 года.

Фильм основан на реальных событиях. Согласно сюжету, история повествует об Украине 90-х годов. Главный герой по кличке

Носорог попадает в криминальный мир. Его жизнь будет переполненна насилием и кровью. Однако этот путь заведет не туда, куда он ожидал.

Снимали картину в Кривом Роге, Львове и Киеве. Главную роль в фильме сыграл не профессиональный актер, а активист Сергей Филимонов.