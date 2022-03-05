Известная немецкая метал-группа Rammstein поддержала Украину. Участники музыкального коллектива выразили сочувствие нашему народу, а также поддержали тех всех тех, кто дает отпор российской агрессии.

— Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется с ужасающей агрессией со стороны российского правительства. Мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах, — сообщается в Instagram.

Музыканты также отметили, что российские фанаты могут негативно к этому отнестись, но действие их правительства не имеет ничего общего с человечностью.

Известно, что ранее группа Rammstein отменила свои концерты в РФ. Об этом завил солист коллектива, Тилль Линдеманн. Также музыкант опубликовал фото с надписью Киев при въезде в Украинскую столицу.

Напомним, что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Даже Елизавета II на стороне нашей страны не только словом, но и делом. Королева Великобритании пожертвовали огромную сумму Украине. Правда, о точных цифрах не сообщается.