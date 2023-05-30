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Никогда в жизни! Полякова отказалась от исполнения песен на русском

30 мая 2023, 11:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Никогда в жизни! Полякова отказалась от исполнения песен на русском

Певица Оля Полякова заявила, что больше никогда в жизни не будет петь на русском языке.

По словам звезды, многие люди в Украине до полномасштабной войны недооценивали значение языка, но когда российские оккупанты захотели забрать нашу землю, национальность, многое стало на свои места.

— Я не исключение. Я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что я больше никогда в жизни не буду петь на русском, — сказала Полякова.

Она честно призналась, что ранее использовала русский язык в творчестве ради денег, ведь там платились лучшие роялти.

Певица говорит, ее голос лучше звучит на украинском, поскольку звукоизвлечение совершенно разное.

— В русском языке все идет из зубов, потому он очень резкий. Если честно, я и в быту перешла на украинский, и дети перешли. Особенно моя младшая, 24 февраля она перешла и больше не использует русский, — подчеркнула Оля.

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