Певица Оля Полякова заявила, что больше никогда в жизни не будет петь на русском языке.

По словам звезды, многие люди в Украине до полномасштабной войны недооценивали значение языка, но когда российские оккупанты захотели забрать нашу землю, национальность, многое стало на свои места.

— Я не исключение. Я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что я больше никогда в жизни не буду петь на русском, — сказала Полякова.

Она честно призналась, что ранее использовала русский язык в творчестве ради денег, ведь там платились лучшие роялти.

Певица говорит, ее голос лучше звучит на украинском, поскольку звукоизвлечение совершенно разное.