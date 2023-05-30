Співачка Оля Полякова заявила, що більше ніколи в житті не співатиме російською мовою.

За словами зірки, багато людей в Україні до повномасштабної війни недооцінювали значення мови, але коли російські окупанти захотіли забрати нашу землю, національність, багато що стало на свої місця.

– Я не виняток. Я не користуюся більше російською. Ба більше, я можу заявити абсолютно точно, що я більше ніколи в житті не співатиму російською, – сказала Полякова.

Вона чесно зізналася, що раніше використовувала російську мову у творчості заради грошей, адже в РФ роялті були вищими.

Співачка каже, її голос краще звучить українською, оскільки звуковидобування абсолютно різне.