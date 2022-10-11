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Горда, что наполовину украинка! Мила Кунис о реакции дочери на войну

11 октября 2022, 13:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Горда, что наполовину украинка! Мила Кунис о реакции дочери на войну
Источник: Depositphotos

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис рассказала о реакции своей дочери Изабель на полномасштабную войну в Украине. Во время этого голливудская звезда не смогла сдержать слез.

Так, между ними состоялся диалог. Восьмилетняя девочка спросила идет ли сейчас в Украине война, на что Кунис ответила да.

— Дочь говорит: “А разве ты не из Украины?” Я говорю: “Да”. Спрашивает: “Так я наполовину украинка?” Говорю: “Да”. Она: “Да!” Она была так горда, это был такой момент. У меня прямо слезы наворачиваются, — заплакав сказала Мила.

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Пользователи сети уже успели выложить этот момент в социальные сети, чтобы еще раз напомнить, что украинцев поддерживает как весь цивилизованный мир, так и известные люди.

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Напомним, 39-летняя актриса родом из Черновцов. С начала полномасштабной войны Мила Кунис вместе с мужем, американским актером Эштоном Кутчером поддерживает Украину и ее народ. Еще в марте звездные супруги собрали $35 млн для беженцев.

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Мила Кунис Підтримка України
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