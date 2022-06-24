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Взрыв в голове Путина: как соцсети реагируют на получение Украиной статуса кандидата в ЕС

24 июня 2022, 10:28
Маліновська Ангеліна Редактор сайта
Взрыв в голове Путина: как соцсети реагируют на получение Украиной статуса кандидата в ЕС

23 июня в Брюсселе 27 стран-членов ЕС официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Этот исторический момент бурно обсуждают в соцсетях, люди создают остроумные мемы. Факты ICTV собрали самые уместные из них.

То, что происходит в голове российского диктатора Владимира Путина после этого события, изобразил журналист Михаил Ткач.

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Комик и музыкант Иван Марунич пошутил о том, что это ЕС стал кандидатом на вступление в Украину, а не наоборот.

Теперь украинцы будут ждать, когда Украина будет в ЕС.

Еще больше прикольных мемов смотрите в подборке.

Взрыв в голове Путина: как соцсети реагируют на получение Украиной статуса кандидата в ЕС / 5 images

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что дает статус кандидата в ЕС для Украины и чего ждать дальше.

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Європейський Союз мем
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