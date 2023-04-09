Украинский телеведущий Анатолий Анатолич признался, сколько денег тратит на семью ежемесячно.

По словам шоумена, из-за вторжения российских войск он почти потерял свой доход.

Сначала семью Анатолича спасали финансовые сбережения, а впоследствии он начал зарабатывать, но только 20% от той суммы, которая была до полномасштабной войны.

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— В начале войны у меня были сбережения. Я не зарабатывал вообще очень долго. Если сравнивать с тем, что было до войны, то это где-то 20% от того, что я зарабатывал раньше. Финансово я много потерял. Финансово непросто, но я к этому спокойно отношусь, мне хватает, чтобы дети ходили в хорошую школу, ели нормальную еду и чтобы я мог их возить, — рассказал шоумен в подкасте Олега френды.

Всего для комфортной жизни семье ведущего в месяц нужно иметь более 100 тыс. грн.

Больше всего средств Анатолич тратит на обучение 11-летней Алисы и 10-летней Лолы. Девочки ходят в частную французскую школу в Киеве.

— У нас платная школа. Но это такой хитрый план. Сейчас мы платим, чтобы они потом с болонским дипломом могли бесплатно учиться, например, в Париже. Это инвестиция. У нас трое детей, то в месяц мы тратим более 100 тыс. грн точно. Большая часть этих денег уходит на школу за двоих детей, на бензин, еду, подгузники. Сейчас все очень дорогое. Кто-то скажет: Ничего себе! Но из этого большая часть — это школа, — сказал он.

Отметим, что Анатолий Анатолич с женой Юлией воспитывают троих детей: дочерей Алису, Лолиту и сына Нила.

Фото: Анатолий Анатолич