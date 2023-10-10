Украинский сериал впервые запремьерят на стриминговой платформе Netflix. Его название — Первые дни.

В сюжете сериала — первые дни полномасштабной войны и шесть историй разных людей, которые были в Киеве в феврале-марте 2022 года.

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Каждый эпизод Первых дней — это художественный мини-фильм, вдохновленный настоящими событиями, а некоторые персонажи имеют прототипов в реальной жизни.

Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужьями — нынешним и бывшим. Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать. Бездомный, живущий в машине, помогает местной ТрО, а мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птичек.

Немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и присоединяется к их работе, а легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит стримы из своей столичной квартиры — и становится вдохновением для миллионов.

В сериале появятся такие актеры: Тарас Цимбалюк, Екатерина Варченко, Вячеслав Довженко, Елена Узлюк, Роман Луцкий, Оксана Жданова, Антонина Хижняк, Андрей Исаенко, Александр Рудинский, Вячеслав Бабенков, Мария Стопник, Виктор Жданов, Ярослав Бескоровайный, Михаил Корженивский и многие другие.

Премьера ленты состоится 1 ноября на Netflix в Украине и ряде европейских государств: Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, балтийских и балканских странах.

Это впервые, когда премьера украинского проекта на стриминговом сервисе и на несколько стран одновременно. Кроме того, в более чем 12 государствах, таких, как Исландия, Австралия и Франция, ленту покажут национальные телеканалы.