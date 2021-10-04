Украинская дизайнер Светлана Бевза в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV заявила, что фотографии моделей в ее вещах в российском журнале Elle стали для нее полной неожиданностью.

По словам дизайнера, свои вещи она предоставляла для съемки в Умане, а согласия на их публикацию в российском издании не давала.

— Публикация наших вещей в российском Elle под названием Дружба народов стала для нас неприятным сюрпризом и согласие на это мы не давали. Наши вещи предоставлялись украинским стилистам и фотографам для съемок в Умани, — сказала Светлана.

Кроме того, она заявила, что уже обратились в редакцию Elle с соответствующим требованием.

— Мы обратились в редакцию российского издания с требованием изъять наш бренд с этой провокационной публикации, — сказала Бевза.

Ранее мы писали, что украинские дизайнеры попали в скандал из-за российского Elle. Сами того не зная, они приняли участие в спецпроекте, который называется Дружба народов.

В октябрьском номере издание опубликовали фэшн-фотоистории, которые с помощью одежды рассказывают о Украине. В журнале также говорится и о других странах, в том числе и о Грузии.

Пользователей сети возмутило то, что российское издание затронуло Украину, поэтому они оставили шквал критики, отметив, что такая дружба никому не нужна.