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Верх цинизма: украинские дизайнеры попали в скандал из-за российского Elle

4 октября 2021, 14:03 Каріна Зуєва
Верх цинизма: украинские дизайнеры попали в скандал из-за российского Elle
Источник: Назар Чорний

Украинские дизайнеры, сами того не зная, приняли участие в спецпроекте российского Elle, который называется Дружба народов.

В октябрьском номере российского издания Elle опубликовали 25 фэшн-фотоисторий, которые через одежду рассказывают о стране. Кроме Украины, в журнале также говорится о Беларуси, Литве, Грузии, Узбекистане и других странах.

Нашу страну представили вещи из коллекций Светланы Бевзы, Лилии Литковской и Руслана Багинского. В подготовке фото приняли участие представители Украины — фотограф Назар Черный, модель Светлана Потомская, мейк-ап стилист Александра Ветрова, декоратор Лиза Гамшеева.

Пользователи сети не оценили такого креатива и оставили шквал критики.

  • От такой токсической дружбы надо бежать.
  • Посвятите, пожалуйста, Украине выпуск об оккупации Крыма, Донецка и Луганска Россией. А также о регулярных убийствах граждан Украины на нашей же территории гражданами РФ.
  • Лицемерные оккупанты! Мы никогда не простим вам тысячи убитых и замученных украинцев.
  • Какая прекрасная дружба. Подумаешь, оккупировали Крым и Донбасс, это же нормально для братских народов.
  • С такой дружбой и враги не нужны.
  • Бред и позор.
  • Зачем российский журнал посвящает что-то Украине?
  • Фото красивые, но нет никакой дружбы народов.
  • Верх цинизма.
  • Зачем нам такая дружба?
  • Не нужна нам ваша дружба! Руки прочь от Украины. — Пишут пользователи сети.

Кроме того, возмутились и жители Грузии, напомнив, что Абхазия оккупирована Россией.

Более того, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Светлана Бевза сказала, что публикация их вещей в российском Elle стала для них неприятным известием.

— Публикация наших вещей в российском Elle под названием Дружба народов стала для нас неприятным сюрпризом и согласие на это мы не давали. Наши вещи предоставлялись украинским стилистам и фотографам для съемок в Умани, — сказала дизайнер.

Она отметила, что они уже обратились в редакцию российского издания с требованием изъять их бренд с этой провокационной публикации.

Также Факты ICTV обратились за комментарием к Лилии Литковской и Руслану Багинскому, но пока что ответа не получили.

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Теги
Дизайнер , Мода
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