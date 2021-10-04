Українська дизайнер Світлана Бевза в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV заявила, що фотографії моделей в її речах у російському журналі Elle стали для неї повною несподіванкою.

За словами дизайнера, свої речі вона надавала для зйомки в Умані, а згоди на їхню публікацію в російському виданні не давала.

– Публікація наших речей в російському Elle під назвою Дружба народів стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українським стилістам і фотографам для зйомок в Умані, – сказала Світлана.

Крім того, вона заявила, що вже звернулися до редакції Elle з відповідною вимогою.

– Ми звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити наш бренд із цієї провокаційної публікації, – сказала Бевза.

Раніше ми писали, що українські дизайнери потрапили в скандал через російський Elle. Самі того не знаючи, вони взяли участь у спецпроекті, який називається Дружба народів.

У жовтневому номері видання опублікувало фешн-фотоісторії, які за допомогою одягу розповідають про Україну. У журналі також йдеться і про інші країни, в тому числі й про Грузію.

Користувачів мережі обурило те, що російське видання торкнулося України, тому вони залишили шквал критики, зазначивши, що така дружба нікому не потрібна.