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До мурашек: Иван Дорн перепел легендарный хит Океана Эльзы

26 ноября 2021, 10:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Іван Дорн

Популярный певец и продюсер Иван Дорн представил клип на песню Тебе нема сьогодні. Артист перепел легендарный трек украинской группы Океан Эльзы – Сьогодні.

Иван признался, что с записью трека ему помогали Рожден Ануси, Святослав Вакарчук и Дмитрий Шуров.

— Бежат мурашки по коже и накатываются слезы от этого трека. Надеюсь, что и вас он не оставит равнодушным. Мы вложили в эту композицию душу, любовь, вдохнули силу, переосмыслили легендарный хит Океана Эльзы. Этому музыкальному наследию уже 20 лет. Сильно горю этой песней, – написал Дорн.

Кстати, в новом клипе Дорна снялась жена артиста Анастасия Новикова. В комментариях поклонники выразили свой восторг от видеоработы и чувственной композиции.

 

  • До мурашек, до глубины души и самого сердечка!
  • Ваня, это невероятно!
  • Я плачу от восторга. Это очень круто!
  • Такая мелодичная песня, кайф!
  • Я уже влюблена в эту песню!
  • Боже, как красиво! – пишут в комментариях.

Напомним, что Иван Дорн стал популярен еще в составе группы Пара нормальных, где его коллегой по сцене была Аня Добрыднева. С 2010 года артист начал сольную карьеру, выпустив такие хиты как Стыцамен, Бигуди, Северное сверкание Синими, желтыми, красными.

После начала войны на востоке Украины Дорн продолжал выступать в стране-агрессоре России. В одном из интервью певец назвал войну “ссорой между старшим и младшим братом”.

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Теги
Иван Дорн , Кліп , Святослав Вакарчук
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