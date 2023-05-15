Для любителей современного кино есть хорошая новость — в 2023 году вышло уже немало фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Если не знаете, чем заняться вечером, советуем просмотреть новые популярные ленты, которые точно запомнятся надолго.

Факты ICTV подготовили 10 разнообразных фильмов 2023 года, которые уже вышли в прокат.

Загадочное убийство 2

Жанр: комедия, мелодрама, детектив, криминал, боевик

Это продолжение истории сержанта полиции Ника Шпица и его жены-парикмахера Одри. После пережитых событий в первой части, муж и жена уволились с работы и открыли собственное детективное агентство в Нью-Йорке.

Однако кардинальные изменения не очень хорошо сказались на их материальном положении и браке. Однажды их общий друг-миллиардер Махараджа Викрам приглашает супругов на собственный остров, где планирует сыграть роскошную свадьбу.

Однако неожиданно жениха похищают таинственные злоумышленники, а Ник и Одри берутся за расследование, которое приводит их в Париж.

Может быть, да

Жанр: комедия, мелодрама

На свадьбе своей подружки Мишель пытается поймать букет, чтобы намекнуть своему парню Аллену как можно скорее сделать ей предложение. Однако курьезный инцидент портит весь момент, влюбленные начинают выяснять отношения и договариваются пожениться как можно быстрее, однако перед этим — познакомить своих родителей.

Но Мишель и Аллен не подозревают, что их родители давно знакомы и являются тайными любовниками.

К тебе или ко мне

Жанр: комедия, мелодрама

Дебби и Питер знакомы уже 20 лет. В юности они пообещали друг другу никогда не расставаться и пытались сдержать обещание, несмотря на многочисленные трудности. С возрастом пути друзей разошлись: Дебби вышла замуж, а Питер продолжал строить карьеру.

После развода с мужем женщина осталась в Лос-Анджелесе воспитывать сына, а старый друг уехал в Нью-Йорк. Во время очередной встречи давние друзья решают на неделю поменяться домами. Их ждут непредвиденные проблемы, и с каждым днем они начинают лучше узнавать друг друга.

Щедрик

Жанр: историческая драма

События разворачиваются в Ивано-Франковске, тогдашнем Станиславе, в 1938 году. Одна империя вытесняет другую, правящие режимы враждуют, стремительно меняется мир вокруг. В одном доме по соседству жили несколько семей разных национальностей — украинцы, поляки, немцы и евреи.

Бурные события не оставили шансов на счастливую спокойную жизнь ни одному из взрослых. Однако благодаря преподавательнице пения Софии шанс чувствовать себя безопасно получили дети. Вместе они пели, забывая о страшном настоящем и мечтая о счастливом будущем.

Люксембург, Люксембург

Жанр: трагикомедия

Новая украинская лента посвящена взаимоотношениям героев и отца. В центре фильма — братья-близнецы Василий и Николай, которые узнают, что их отец, покинувший семью еще когда они были детьми, заболел в Люксембурге.

Братья отправляются в путешествие, чтобы увидеть его, оказывается — в последний раз. Какой будет эта встреча, будут ли совпадать воспоминания братьев об отце с реальностью — узнаете после просмотра!

Мое прекрасное несчастье

Жанр: мелодрама

Скромная первокурсница колледжа Эбби соглашается пойти с подругой на подпольный бойцовский поединок. Там она неожиданно встречает Трэвиса — одного из участников вечернего боя.

Случайное знакомство быстро перерастает в своеобразный спор: если Трэвис выиграет следующий поединок, то Эбби согласится провести целый месяц в компании бойца. Как закончится сделка Эбби и Трэвиса — узнаете после просмотра ленты!

Операция Фортуна: Искусство побеждать

Жанр: боевик, триллер, комедия

Суперагент, его команда и звездный актер должны вернуть секретное изобретение, которое было украдено для продажи на черном рынке. На кону – мировая стабильность и жизнь всех участников этой миссии.

Таинственное устройство, представляющее угрозу для мирового порядка, может совсем скоро попасть в руки злодеев. А предотвратить это поручают крутому шпиону и бойцу Орсону.

Без ответа

Жанр: боевик, приключения, комедии, мелодрамы

Обычный фермер Коул Тернер случайно знакомится на ярмарке в Вашингтоне с очаровательной девушкой Сэнди, которая работает арткуратором и путешествует по миру.

Мужчина-романтик убеждает себя, что наконец-то встретил возлюбленную всей жизни. Он без предупреждения отправляется вслед за Сэнди в Лондон, где выясняет, что девушка — агент ЦРУ, специализирующийся на секретных операциях.

Второе свидание пары превращается в опасное приключение по спасению мира.

Крушение

Жанр: боевик, триллер, приключения

Обычная перевозка пассажиров превращается для пилота Броди Торренса в настоящий ад. Шторм заставляет главного героя посадить самолет в джунглях на острове, принадлежащем пиратам.

Чтобы выжить и защитить пассажиров, Броди приходится брать в руки оружие. Свежий боевик получил хорошие отзывы зрителей, во многом благодаря несравненному Джерарду Батлеру.

Лютер: Солнце на спаде

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Детектив Джон Лютер никогда не был придирчив к правилам и законам. Мужчина постоянно пересекал этические границы, если это помогало ему ловить преступников. Но дело миллионера-психопата Дэвида Роби погубило карьеру Лютера.

Роби использует свои собственные связи, чтобы дискредитировать Лютера, оставить его без любимой работы и посадить за решетку. Даже после такого бывший детектив не отказался от идеи поймать Роби.

Лютер использует удобный момент, чтобы сбежать из тюрьмы и отправиться на личную войну против Дэвида.