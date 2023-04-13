Каннский кинофестиваль огласил официальную конкурсную программу на 2023 год. Это будет 76 кинофестиваль, который состоится с 16 по 27 мая на Лазурном берегу, и уже оглашен список фильмов для показа.
Список фильмов разместили на сайте мероприятия.
Известно, что председателем жюри выбрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда — его два фильма уже успели удостоиться Золотой пальмовой ветви — самой престижной награды фестиваля в Каннах.
Основной конкурс 76-го Каннского кинофестиваля выглядит так:
- Город астероидов, реж. Уэс Андерсон;
- Зона интересов, реж. Джонатан Глейзер;
- Клуб ноль, реж. Джессика Хауснер;
- Мертвые листья, реж. Аки Каурисмяки;
- Четыре дочери, реж. Каутер Бен Ханья;
- Анатомия падения, реж. Жюстин Трие;
- Чудовище, реж. Хирокадзу Корээда;
- Солнце будущего, реж. Нанни Моретти;
- Химера, реж. Аличе Рорвахер;
- О сухих травах, реж. Нури Бильге Джейлан;
- Прошлое лето, реж. Катрин Брейя;
- Страсть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;
- Похищенный, реж. Марко Белоккьо;
- Май/Декабрь, реж. Тодд Хейнс;
- Зачинщик, реж. Карим Айнуз;
- Старый дуб, реж. Кен Лоуч;
- Банель и Адама, реж. Рамата-Тулай Си;
- Молодость, реж. Ван Бин;
- Идеальные дни, реж. Вим Вендерс.
Впрочем, некоторые украинские фото уже заслужили наград на других мероприятиях — документальный фильм 20 дней в Мариуполе стал одним из победителей кинофестиваля в Кливленде. Картина получила приз в номинации Standing Up.