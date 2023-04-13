Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кино и сериалы

Каннский кинофестиваль 2023 объявил конкурсную программу: какие фильмы покажут

13 апреля 2023, 15:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Каннский кинофестиваль
Источник: Depositphotos

Каннский кинофестиваль огласил официальную конкурсную программу на 2023 год. Это будет 76 кинофестиваль, который состоится с 16 по 27 мая на Лазурном берегу, и уже оглашен список фильмов для показа.

Список фильмов разместили на сайте мероприятия.

Известно, что председателем жюри выбрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда — его два фильма уже успели удостоиться Золотой пальмовой ветви — самой престижной награды фестиваля в Каннах.

Основной конкурс 76-го Каннского кинофестиваля выглядит так:

  • Город астероидов, реж. Уэс Андерсон;
  • Зона интересов, реж. Джонатан Глейзер;
  • Клуб ноль, реж. Джессика Хауснер;
  • Мертвые листья, реж. Аки Каурисмяки;
  • Четыре дочери, реж. Каутер Бен Ханья;
  • Анатомия падения, реж. Жюстин Трие;
  • Чудовище, реж. Хирокадзу Корээда;
  • Солнце будущего, реж. Нанни Моретти; 
  • Химера, реж. Аличе Рорвахер;
  • О сухих травах, реж. Нури Бильге Джейлан;
  • Прошлое лето, реж. Катрин Брейя;
  • Страсть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;
  • Похищенный, реж. Марко Белоккьо;
  • Май/Декабрь, реж. Тодд Хейнс;
  • Зачинщик, реж. Карим Айнуз;
  • Старый дуб, реж. Кен Лоуч;
  • Банель и Адама, реж. Рамата-Тулай Си;
  • Молодость, реж. Ван Бин;
  • Идеальные дни, реж. Вим Вендерс.

Впрочем, некоторые украинские фото уже заслужили наград на других мероприятиях — документальный фильм 20 дней в Мариуполе стал одним из победителей кинофестиваля в Кливленде. Картина получила приз в номинации Standing Up.

Читайте также:
Мавка. Лісова пісняКруче DC-фильмов: Мавка. Лісова пісня лидирует во французском кинопрокате

Теги
Кино Каннский фестиваль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь