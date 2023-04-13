Каннский кинофестиваль огласил официальную конкурсную программу на 2023 год. Это будет 76 кинофестиваль, который состоится с 16 по 27 мая на Лазурном берегу, и уже оглашен список фильмов для показа.

Список фильмов разместили на сайте мероприятия.

Известно, что председателем жюри выбрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда — его два фильма уже успели удостоиться Золотой пальмовой ветви — самой престижной награды фестиваля в Каннах.

Основной конкурс 76-го Каннского кинофестиваля выглядит так:

Город астероидов, реж. Уэс Андерсон;

Зона интересов, реж. Джонатан Глейзер;

Клуб ноль, реж. Джессика Хауснер;

Мертвые листья, реж. Аки Каурисмяки;

Четыре дочери, реж. Каутер Бен Ханья;

Анатомия падения, реж. Жюстин Трие;

Чудовище, реж. Хирокадзу Корээда;

Солнце будущего, реж. Нанни Моретти;

Химера, реж. Аличе Рорвахер;

О сухих травах, реж. Нури Бильге Джейлан;

Прошлое лето, реж. Катрин Брейя;

Страсть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;

Похищенный, реж. Марко Белоккьо;

Май/Декабрь, реж. Тодд Хейнс;

Зачинщик, реж. Карим Айнуз;

Старый дуб, реж. Кен Лоуч;

Банель и Адама, реж. Рамата-Тулай Си;

Молодость, реж. Ван Бин;

Идеальные дни, реж. Вим Вендерс.

Впрочем, некоторые украинские фото уже заслужили наград на других мероприятиях — документальный фильм 20 дней в Мариуполе стал одним из победителей кинофестиваля в Кливленде. Картина получила приз в номинации Standing Up.