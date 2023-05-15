Для любителів сучасного кіно є хороша новина – у 2023 році вийшло вже чимало фільмів, які варто подивитися кожному. Якщо не знаєте, чим зайнятися увечері, радимо переглянути нові популярні стрічки, які точно запамʼятаються надовго.

Факти ICTV підготували 10 різноманітних фільмів 2023 року, які вже вийшли у прокат.

Загадкове вбивство 2

Жанр: комедія, мелодрама, детектив, кримінал, бойовик

Це продовження історії сержанта поліції Ніка Шпіца та його дружини-перукарки Одрі. Після пережитих подій у першій частині, чоловік та дружина звільнилися з роботи і відкрили власне детективне агентство в Нью-Йорку.

Проте кардинальні зміни не дуже добре позначилася на їхньому матеріальному становищі та шлюбі. Одного дня їхній спільний приятель-мільярдер Магараджа Вікрам запрошує подружжя на власний острів, де планує зіграти розкішне весілля.

Проте несподівано нареченого викрадають таємничі зловмисники, а Нік та Одрі беруться за розслідування, яке приводить їх у Париж.

Можливо, так

Жанр: комедія, мелодрама

На весіллі своєї подружки Мішель намагається зловити букет, щоб натякнути своєму хлопцю Аллену якнайшвидше зробити їй пропозицію. Проте курйозний інцидент псує весь момент, закохані починають з’ясовувати стосунки і домовляються одружитися якнайшвидше, проте перед цим – познайомити своїх батьків.

Але Мішель та Аллен не підозрюють, що їхні батьки вже давно знайомі та є таємними коханцями.

До тебе чи до мене

Жанр: комедія, мелодрама

Деббі та Пітер знайомі вже 20 років. У юності вони пообіцяли одне одному ніколи не розлучатися і намагалися дотриматись обіцянки, попри численні труднощі. З віком шляхи друзів розійшлися: Деббі вийшла заміж, а Пітер продовжував будувати кар’єру.

Після розлучення з чоловіком жінка залишилась у Лос-Анджелесі виховувати сина, а старий друг поїхав до Нью-Йорка. Під час чергової зустрічі давні друзі вирішують на тиждень помінятися будинками. На них чекають непередбачені проблеми, і з кожним днем вони починають краще пізнавати одне одного.

Щедрик

Жанр: історична драма Події розгортаються в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові, у 1938 році. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. У одному будинку по сусідству жили кілька сімей різних національностей – українці, поляки, німці та євреї. Буремні події не залишили шансів на щасливе спокійне життя для жодного з дорослих. Проте завдяки викладачці співів Софії шанс почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбутнє. Люксембург, Люксембург Жанр: трагікомедія Нова українська стрічка присвячена взаєминам героїв та батька. У центрі фільму — брати-близнюки Василь та Микола, які дізнаються, що їхній батько, який покинув родину ще коли вони були малі, захворів у Люксембурзі. Брати вирушають у подорож, аби побачити його — виявляється, що востаннє. Якою буде ця зустріч, чи збігатимуться спогади братів про батька з реальністю — дізнаєтесь після перегляду! Моє прекрасне нещастя Жанр: мелодрама Скромна першокурсниця коледжу Еббі погоджується піти з подругою на підпільний бійцівський поєдинок. Там вона несподівано зустрічає Тревіса — одного з учасників вечірнього бою. Випадкове знайомство швидко переростає у своєрідну суперечку: якщо Тревіс виграє наступний поєдинок, то Еббі погодиться провести цілий місяць у компанії бійця. Як закінчиться угода Еббі та Тревіса – дізнаєтесь після перегляду стрічки!

Операція Фортуна: Мистецтво перемагати

Жанр: бойовик, трилер, комедія

Суперагент, його команда та зірковий актор мають повернути секретний винахід, який було вкрадено для продажу на чорному ринку. На кону – світова стабільність і життя всіх учасників цієї місії.

Таємничий пристрій, що становить загрозу для світового порядку, може зовсім скоро потрапити до рук поганців. А запобігти цьому доручають крутому шпигуну та бійцю Орсону.

Без відповіді

Жанр: бойовик, пригоди, комедії, мелодрами

Звичайний фермер Коул Тернер випадково знайомиться на ярмарку у Вашингтоні з чарівною дівчиною Сенді, яка працює арткуратором та подорожує по світу.

Чоловік-романтик переконує себе, що нарешті зустрів кохану всього життя. Він без попередження відправляється слідом за Сенді в Лондон, де з’ясовує, що дівчина — агент ЦРУ, який спеціалізується на секретних операціях.

Друге побачення пари перетворюється на небезпечну пригоду з порятунку світу.

Рейс

Жанр: бойовик, трилер, пригоди

Звичайне перевезення пасажирів перетворюється для пілота Броді Торренса на справжнє пекло. Шторм змушує головного героя посадити літак у джунглях на острові, що належить піратам.

Щоб вижити та захистити пасажирів, Броді доводиться взяти до рук зброю. Свіжий бойовик отримав гарні відгуки глядачів, багато в чому завдяки незрівнянному Джерарду Батлеру.

Лютер: Сонце на спаді

Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив

Детектив Джон Лютер ніколи не був прискіпливим до правил і законів. Чоловік постійно перетинав етичні кордони, якщо це допомагало йому ловити злочинців. Але справа мільйонера-психопата Девіда Робі згубила кар’єру Лютера.

Роббі використовує власні зв’язки, щоб дискредитувати Лютера, залишити його без улюбленої роботи та посадити за ґрати. Навіть після такого колишній детектив не відмовився від ідеї зловити Робі.

Лютер використовує зручний момент, щоб втекти з в’язниці та відправитися на особисту війну проти Девіда.