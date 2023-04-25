Гурт Антитіла ледь не потрапив у ДТП в Парижі. На одному з коліс концертного автобуса колективу недоброзичливці викрутили гайки.

В Instagram Антитіла розповіли, що врешті колесо відпало, а сам автобус дивом не перекинувся. Однак завдяки майстерності водія, який вдало зупинився до подій, що могли статися, учасники гурту не постраждали.

– Не без пригод. Коли тобі під час виступу в Парижі викрутили гайки на колесі турового авто. Коли на швидкісному європейському автобані розгойданим колесом повністю зрізало болти, і колесо, відпавши, зависло на гальмівному диску, нарізаючи металеву стружку, – поділилися Антитіла.

Кажуть, далі прибули дорожні служби, ремонтні, відбулася оцінка ушкоджень, які виявили подряпини під час спроби викрутити свіжопофарбовані диски та гайки на колесах.

– Не знаємо, кому “дякувати” – сусідам-мскл у готелі, які, можливо, прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим “прихильникам” нашої діяльності та творчості в Парижі. Але головне, що все нормально! Усе переживемо, – запевнили Антитіла.

Шанувальники гурту висловили стурбованість і попросили не залишати це просто так.