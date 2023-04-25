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Не знаємо, кому “дякувати”. Гурт Антитіла ледь уникнув страшної ДТП

25 Квітня 2023, 11:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Антитела

Гурт Антитіла ледь не потрапив у ДТП в Парижі. На одному з коліс концертного автобуса колективу недоброзичливці викрутили гайки.

В Instagram Антитіла розповіли, що врешті колесо відпало, а сам автобус дивом не перекинувся. Однак завдяки майстерності водія, який вдало зупинився до подій, що могли статися, учасники гурту не постраждали.

– Не без пригод. Коли тобі під час виступу в Парижі викрутили гайки на колесі турового авто. Коли на швидкісному європейському автобані розгойданим колесом повністю зрізало болти, і колесо, відпавши, зависло на гальмівному диску, нарізаючи металеву стружку, – поділилися Антитіла.

Кажуть, далі прибули дорожні служби, ремонтні, відбулася оцінка ушкоджень, які виявили подряпини під час спроби викрутити свіжопофарбовані диски та гайки на колесах.

– Не знаємо, кому “дякувати” – сусідам-мскл у готелі, які, можливо, прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим “прихильникам” нашої діяльності та творчості в Парижі. Але головне, що все нормально! Усе переживемо, – запевнили Антитіла.

Шанувальники гурту висловили стурбованість і попросили не залишати це просто так.

  • Це замах на вбивство! Не залишайте це без уваги, нехай французи розкриють очі.
  • Тримайтеся і залишайте бус під охороною.
  • Які ж моральні виродки ті, хто зробив вам таке… Але, незважаючи на це, я рада, що все закінчилося добре.
  • Бережіть себе! Не можна втрачати пильність! Але ж які є підлі люди!
  • До бабки не ходи – кацапи, – пишуть користувачі мережі.
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