Представитель американской актрисы Эмбер Херд опроверг сообщения об удалении сцен со звездой из фильма Аквамен 2. Ранее об этом ходили слухи в сети на фоне проигрыша судебного дела о клевете против Джонни Деппа.

Херд взяла на себя роль Меры, влюбленной Аквамена в сиквеле супергеройской картины. На днях зарубежные СМИ заявили, что кадры с ее участием вырезали из фильма после скандала и судебного процесса с Деппом.

— Warner Bros. решила переделать роль Эмбер Херд после съемки фильма. Они собираются переснять кадры с Джейсоном Момоа и Николь Кидман, — заявили инсайдеры.

Теперь представитель Херд опроверг эти слухи, заявив, что этот поток вымышленных историй длится долго.

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Ранее Херд играла Меру в первом фильме Аквамен, а также в Лиге справедливости. Во время судебного разбирательства по делу о клевете актриса утверждала, что ей пришлось очень сильно постараться, чтобы сохранить роль на фоне обвинений Деппа о домашнем насилии.

Еще во время суда она заявила, что ей показали новую версию сценария Аквамена 2, где была вырезана сцена драки, из-за чего ее присутствие в фильме было очень урезанным.

Выход фильма Аквамен и Затерянное королевство запланировано на 17 марта 2023 года.