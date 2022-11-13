Певица Тина Кароль навестила в больнице за границей работницу управления ГСЧС из Днепра.

Кадрами со спасательницей Евгенией Дудкой артистка поделилась в своем Telegram-канале. Тина Кароль сказала, что та очень смелая и попросила ее поддержать, отметив, что все будет хорошо.

— Она невероятно смелая, очень хорошая! Женечка, все будет класс, жизнь только начинается, — сказала певица.

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10 апреля Евгения в результате вражеских обстрелов получила тяжелые ранения. Спасатели разбирали завалы на месте прилета в аэропорту, когда вражеские снаряды снова попали туда. Шестеро спасателей, среди которых была и Дудка, пострадали. Сейчас она лечится в Германии.

По словам девушки, Тину Кароль в гости она пригласила сама после того, как узнала, что у той 12 ноября запланирован концерт в Берлине.

— Мои руки взяли телефон, а пальцы написали: — Тиночка. Я спасительница и лечусь в Берлине после ранения ракетой. Была бы очень вам рада. Пожалуйста, придите в гости. Боже, какая я невежливая, даже не написала: — Добрый день. Все потому, что даже не ждала ответа… Прошло несколько часов и я не поверила своим глазам, — делится впечатлениями Евгения.

Говорит, получила ответ от Тины Кароль, а после произошел и визит артистки.