Співачка Тіна Кароль відвідала в лікарні за кордоном працівницю управління ДСНС із Дніпра.

Кадрами з рятувальницею Євгенією Дудкою артистка поділилася у своєму Telegram-каналі. Тіна Кароль сказала, що та дуже смілива і попросила її підтримати, зазначивши, що все буде добре.

– Вона неймовірно смілива, дуже хороша! Женю, все буде клас, життя тільки починається, – сказала співачка.

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10 квітня Євгенія внаслідок ворожих обстрілів отримала важкі поранення. Рятувальники розбирали завали на місці прильоту в аеропорту, коли ворожі снаряди знову потрапили туди. Шестеро рятувальників, серед яких була і Дудка, постраждали. Наразі вона лікується в Німеччині.

За словами дівчини, Тіну Кароль в гості вона запросила сама після того, як дізналася, що у тієї 12 листопада запланований концерт в Берліні.

– Мої руки взяли телефон, а пальці написали: – Тіночко. Я рятівниця і лікуюся в Берліні після поранення ракетою. Була б дуже вам рада. Будь ласка, прийдіть в гості. Боже, яка я неввічлива, навіть не написала: – Добрий день. Все тому, що навіть не чекала відповіді… Минуло кілька годин і я не повірила своїм очам, – ділиться враженнями Євгенія.

Каже, отримала відповідь від Тіни Кароль, а після стався і візит артистки.