Жена российского музыканта Андрея Макаревича, Эйнат Кляйн, рассказала, как в начале полномасштабной войны в Украине спасала родителей из Киева.

В интервью Ксении Собчак она призналась, что накануне 24 февраля следила за новостями и была уверена, что начнется эскалация российских войск.

— Накануне войны я очень переживала за родителей, потому что они в Киеве. Я следила за новостями, была очень пессимистично настроена. Я была уверена, что эскалация начнется, что будут удары и техника, и все это будет. И утром я увидела в новостях, что началось. Все уже было понятно после этого, и настроение упало вниз. Но всю негативную энергию я направила на спецоперацию по спасению родителей из Киева, – сказала она.

По словам Эйнат, ей было непросто вывезти родителей из Киева. Более того, они не верили в возможное наступление, пока российская ракета не прилетела в километре от их дома.

– Это требовало огромного количества усилий даже со стороны родственников. Мама у меня, как и бабушка с папой, привыкли жить в дружбе народов. Они не верили вообще в то, что возможна какая-то военная операция, что на Киев прилетят ракеты, что хорошо бы заправить машину, купить какую-то канистру керосина, гречки, условно говоря. Пока это все не началось, пока на Киев в километре от дома, где живут родители, не упала ракета. Это был большой шок для них, – сказала жена Макаревича.

Эйнат добавила, что с эвакуацией ее семье помогли еврейские израильские организации Хадасса и Хабад.

Фото: Андрей Макаревич