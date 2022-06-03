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Не надеюсь на любовь и понимание: Алина Паш призналась, что соврала о поездке в Крым

3 июня 2022, 15:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аліна Паш
Источник: Алина Паш

Певица Алина Паш, которая неоднократно пыталась оправдаться за подложную справку о поездке в оккупированный Крым, принесла извинения за ложь.

В своем Instagram Алина вынесла три важных момент, один из которых — справка ненастоящая и она берет всю ответственность на себя, а также просит извинения.

Второй момент — комментирование пересечения границы с Крымом.

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— Я сказала ложь в интервью Суспільному, приношу свои извинения вещателю и общественности за это. Третий момент — все мои действия, прямо или косвенно легализовывавшие оккупацию Крыма и войну России против Украины – я прошу прощения перед всем обществом за эти поступки, — написала Паш.

Артистка сказала, понимает, что ее репутация дискредитирована и доверия к ней нет.

— Не надеюсь на понимание или любовь сразу – знаю, что лучше всего скажет время и мои действия. Я двигаюсь дальше, стараюсь своим творчеством и деятельностью заслужить доверие и уважение тех, кто на мне поставил крест, — отметила Алина.

Ранее Паш говорила, что “забыла”, как пересекала границу с Крымом в 2015 году.

Напомним, что после финала нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш оказалась в центре скандала из-за поддельной справки о законном пересечении границы с Крымом в 2015 году.

В результате артистка отказалась от участия в конкурсе, а Суспільний мовник заявил о дисквалификации Паш из-за поддельного документа.

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