Співачка Аліна Паш, яка неодноразово намагалася виправдатися за фальшиву довідку про поїздку до окупованого Криму, вибачилася за брехню.

У своєму Instagram Аліна винесла три важливі моменти, один із яких – довідка несправжня і вона бере всю відповідальність на себе, а також просить вибачення.

Другий момент – коментування перетину кордону з Кримом.

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– Я сказала брехню в інтерв’ю Суспільному, приношу свої вибачення мовнику та громадськості за це. Третій момент – всі мої дії, які прямо чи опосередковано легалізували окупацію Криму та війну Росії проти України – я вибачаюся перед усім суспільством за ці вчинки, – написала Паш.

Артистка сказала, розуміє, що її репутація дискредитована та довіри до неї немає.

– Не сподіваюся на розуміння чи любов одразу – знаю, що найкраще скаже час та мої дії. Я рухаюся далі, намагаюся своєю творчістю та діяльністю заслужити на довіру та повагу тих, хто на мені поставив хрест, – зазначила Аліна.

Раніше Паш говорила, що “забула”, як перетинала кордон із Кримом у 2015 році.

Нагадаємо, що після фіналу нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш опинилася в центрі скандалу через підроблену довідку про законне перетинання кордону з Кримом у 2015 році.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.